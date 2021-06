André Villas-Boas, ancien coach de l’OM, dans des propos relayés par Record a fait part de ses envies pour les stars du football international. Il ne veut pas de CR7 au PSG mais souhaite un transfert de Mbappé au Real Madrid.

« Le club (la Juventus) a un nouvel entraîneur. Massimiliano Allegri ! Le coach a un passé rempli de succès à la Juve. Donc c’est un nouveau défi pour Cristiano Ronaldo. Je lui conseillerais de rester. Ce serait un défi plus important que d’aller au PSG par exemple. Ce serait mieux pour lui (de quitter le PSG et la France). Il irait où ? Au Real Madrid, tôt ou tard. Ronaldo est lui aussi allé au Real Madrid quand il était déjà une star et il est devenu encore meilleur. Je pense que c’est ce qu’il va se passer avec Mbappé », a indiqué l’ancien coach de l’OM.