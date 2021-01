Depuis que la pandémie mondiale a explosé et que les stades sont désertés, le football français professionnel vit une période très sombre sur le plan économique. Ajoutez à cela le naufrage Mediapro et vous obtenez une crise financière sans précédent qui frappe tous les clubs de Ligue 1. Objectif : redresser la barre en allant gratter de l’argent ici et là. Le coach de l’OM, André Villas-Boas, a expliqué que le grand coupable de toute cette affaire était le football en général et qu’il fallait tirer les enseignements de cette crise pour ne plus reproduire les mêmes erreurs à l’avenir.

Interrogé en conférence de presse, AVB a exposé sa vision des choses. Selon le technicien portugais, la pandémie mondiale de Covid-19 a mis en exergue la démesure du football et ses transferts mirobolants. « Ça va toucher tout le monde. Ça peut être une opportunité pour les clubs de se remettre en cause. Les clubs ont perdu la tête, le contrôle sur le marché des transferts. On a fait des conneries avec des transferts à 300M€. C’est bien que la pandémie ait mis le feu aux clubs. La plupart des clubs sont endettés. On ne parle pas que des clubs portugais, mais du Barça, du Real aussi. C’est important. Ça va toucher les employés du jeu, les joueurs et les entraîneurs, mais peut-être que c’est une opportunité pour changer la face du foot. La dynamique qu’on traversait était déjà mauvaise. On va voir aussi concernant les compétitions. Il se passe beaucoup de choses. On va voir le retour des supporters au stade aussi. Comment vont-ils réagir ? S’ils n’ont plus d’intérêt dans le foot… Il y a beaucoup d’interrogations. L’absence des supporters a changé les résultats des matches à domicile. Les clubs commencent à parler avec les joueurs. On regarde de plus en plus les joueurs libres. Ce n’est pas normal de regarder de ce côté », a-t-il conclu.

Un cri du cœur qui ne devrait pas laisser indifférent.