Vainqueur avec l’OM du Stade Brestois hier soir 3 buts à 2, André Villas-Boas est revenu sur le match mais aussi l’arrivée prochaine de Yuto Nagatomo (33 ans).

En conférence d’après-match, il a confirmé l’arrivée de la nouvelle recrue japonaise et précise ce choix. “Il arrive à Marseille. Il passera la visite médicale demain (lundi). On l’a choisi pour son expérience. Il a joué douze matches de Ligue des Champions avec Galatasaray ces deux dernières saisons. Il a été le capitaine du Japon, c’est un joueur expérimenté. On n’a rien à lui apprendre. C’est ce que l’on recherchait. Il peut aider le vestiaire par son leadership”, explique-t-il. L’ancien joueur de l’Inter Milan sera la doublure de Jordan Amavi au poste de latéral gauche et devrait signer un contrat d’une année.