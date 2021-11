Yeremi Pino a prolongé son contrat avec le sous-marin jaune jusqu’en 2027.

C’est l’une des pépites du football espagnol, Yeremi Pino (19 ans) est déjà international et réalise un bon début de saison avec Villarreal. Il a délivré 3 passes décisives et inscrit un but en onze matchs de Liga. Arrivé à l’âge de 14 ans chez les Groguets, il a décidé de prolonger jusqu’en 2027. L’ailier était pourtant en contrat avec son club formateur jusqu’en 2024. C’est une bonne nouvelle pour le club entrainé par Unai Emery qui va garder encore pendant quelques années un de ses joyaux qui est évalué à 30 millions d’euros par Transfermarkt.