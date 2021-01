Victoire 4-0 pour le sous marin jaune ce soir face au Celta Vigo dans le match d’ouverture de cette 18e journée de Liga.

Celta Vigo – Villarreal 0-4 : Villarreal a tué tout suspense en première période par des buts de Gérard Moreno (5e), Moi Gomez (14e), Dani Parejo (19e) et Fer Nino (31e). Avec 32 points, la formation entraînée par Unai Emery grimpe provisoirement à la troisième place à quatre unités du Real Madrid, en déplacement à Osasuna samedi, et six longueurs de l’Atletico Madrid, qui reçoit l’Athletic Bilbao demain. Battus pour la deuxième journée consécutive, les joueurs d’Eduardo Coudet sont huitièmes avec 23 points.