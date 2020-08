Prêté par Fulham au club de Villarreal la saison dernière, André-Frank Zambo-Anguissa (24 ans) a réalisé une belle saison en Liga.

Une saison qui a convaincu les dirigeants espagnols qui ont même offert 25 millions d’euros pour le milieu de terrain. Malgré tout, les Cottagers ont repoussé cette offre et demanderaient un montant plus important. L’ancien milieu de l’OM sort d’une belle saison en Espagne avec 36 matchs pour 2 buts et 2 passes décisives.