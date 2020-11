C’est le pénalty le plus déconcertant que vous aurez vu cette année, on en est quasiment sûrs. Lors d’un match de deuxième division en Croatie (opposant Zmijavci et Cibalia), les spectateurs ont été témoins d’une scène pour le moins… Fourbe.

En effet, un pénalty a été accordé aux outsiders de la rencontre, alors menés 1-0. Tomislav Mrkonjic a été désigné pour le tirer. C’est d’une façon pour le moins insolite et avec son esprit mesquin qu’il a trompé le gardien. Après avoir remis ses lacets, le joueurs s’est rapidement levé et a tiré de la manière la plus calme possible. Le gardien n’a rien vu venir et n’imaginait surement pas que son adversaire allait jouer à ce moment là. Mais comme on dit, une image vaut mieux qu‘un long discours. Regardez plutôt de vous-même !