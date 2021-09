Passé du RB Leipzig au Bayern Munich en toute fin de mercato, Marcel Sabitzer a rapidement tourné la page. L’Allemand est prêt à révéler tous les secrets de son ancienne formation. Les hostilités sont lancées, la rencontre risque d’être palpitante.

Marcel Sabitzer : « J’apprécie le fait que Julien Nagelsmann et son staff soient aussi ici. J’ai vécu de grands moments avec eux à Leipzig. Je me sens à l’aise avec ce système et cette philosophie de jeu. Cela rend les choses plus simples, mais ce n’est pas un bonus. Je sais que je vais devoir travailler dur pour avoir du temps de jeu mais je suis heureux de revoir toutes ces personnes. […] J’ai effectué la pré-saison et quelques matches avec Leipzig. Bien sûr, j’ai des informations à partager avec nos analystes vidéo. Je vais aussi leur parler de leurs principales forces avec notre staff afin que nous puissions réaliser un grand match samedi. »