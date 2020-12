Pour le compte de la 13e journée de Liga, la redoutable formation de Séville, outsider en Espagne, a réussi à se sortir du piège Getafe (1-0).

Figurant parmi les formations les plus surprenantes et les plus difficiles à manœuvrer de Liga, Getafe a bien failli, une nouvelle fois, faire honneur à sa réputation contre Séville, 6e de Liga avant la rencontre. Longtemps embarqués dans un match verrouillé, les coéquipiers de Lucas Ocampos s’en sont finalement sortis grâce au malheureux Xabier Etxeita, auteur d’un contre-son-camp à la 82e minute.

Avec ce succès acquis dans la douleur, Séville grimpe d’une place au classement et intègre le top 5. Quant à l’hôte du jour, Getafe, les nouvelles ne sont pas aussi réjouissantes. Toujours empêtrés dans les profondeurs du classement, les hommes de José Bordalas pointent au 15e rang de Liga.