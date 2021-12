Onzième et décevant en Ligue 1, le LOSC arrive pourtant à se sublimer en Ligue des Champions et est parvenu à se qualifier en 8èmes de finale en finissant premier de son groupe. Avec une défaite, 2 nuls et 3 victoires, le bilan est excellent, un bilan sur lequel revient Olivier Létang.

Le LOSC a réalisé son exploit en Ligue des Champions. Après plus de 15 ans de disette, les Dogues se sont qualifiés pour les 8èmes de finale de la plus belle des compétitions européennes en terminant premier de son groupe avec 11 points au compteur pour un excellent bilan d’une défaite et deux nuls pour trois victoires. Une qualification historique qui ravi Olivier Létang. Réjoui de l’aspect sportif, le président lillois doit également se frotter les mains sur le plan financier. Une qualification en 8èmes de finale de la Ligue des Champions rapportera une somme avoisinant les 18 millions d’euros. Une somme à ne pas négliger pour le LOSC.

« C’est une grande performance. Peu de monde croyait en nos chances après la troisième journée, quand nous n’avions que deux points. On finit premiers d’une poule serrée et difficile. C’est une grande soirée et un grand exploit. […] On n’a pas forcément eu les résultats que l’on attendait, car il y a eu une phase de décompression après le titre. On a beaucoup travaillé sur le mental des joueurs pour qu’ils reviennent, et que l’on retrouve notre force collective. […] Une préférence pour le tirage au sort ? Non, non. L’important, c’est d’être présent au tirage au sort. Et on y sera pour représenter notre communauté, notre club, notre ville et nos supporters« , a savouré Olivier Létang dans des propos tenus pour La Voix du Nord.