Habitué du fait, la Juventus Turin est prête à récidiver malgré les enquêtes dont elle fait l’objet en réalisant un échange démesuré avec le Bayern Munich. Les deux clubs ont besoin de renforts à des postes différents et pourraient s’entraider dans un deal inattendu.

Après les échanges effectués avec Manchester City ou avec le FC Barcelone, la Juventus Turin s’apprête à récidiver avec un tout nouveau deal inattendu. Selon les informations de la presse allemande et plus précisément de Abendzeitung, le club turinois et le Bayern Munich seraient en train de négocier pour un échange XXL incluant Arthur Melo et Benjamin Pavard. Une opération qui serait très bien accueillie par les deux parties.

Arthur Melo et Benjamin Pavard sont loin de faire l’unanimité dans leurs écuries respectives et sont considérés comme des remplaçants de luxe voire comme des joueurs de rotation. En marge de l’effectif, Arthur Melo est même vu comme un joueur indésirable et son départ comme une bénédiction. A la recherche d’un milieu de terrain, le Bayern Munich verrait cette opération comme une véritable aubaine.

N'oublions pas de souligner la GROSSE prestation de Benjamin Pavard sur son côté droit ce soir ! #UCL



Et oui, quand il est bon, il faut savoir le dire aussi hein 😉 #FCBFCB pic.twitter.com/rDBQp0nmBe — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) December 8, 2021

