Alexandre Jacquin, journaliste et suiveur de l’OM pour La Provence, commence à en avoir marre des pseudos enquêteurs et Youtubeurs qui se prennent pour des journalistes d’investigation.

« Il y a des gens aussi qui sont là aussi pour déstabiliser le club. Evidemment, les gens qui écoutent vont dire que je suis la voix de McCourt. Mais il y a des gens qui prennent plaisir à voir l’OM naviguer dans des eaux troubles. C’est régulièrement le cas depuis deux décennies, mais il y a des gens qui s’amusent, se servent des médias. Il y a aussi les supporters de l’OM, qui aiment ce club et qui se rendent compte que le club ne rivalise pas avec le PSG. Une équipe qui n’est plus dans les standings des années 90, et on sait que ça ne peut pas être le cas aujourd’hui sous McCourt à long terme, car il n’y a pas assez de moyens financiers », a indiqué le journaliste de La Provence.