Ancien journaliste de L’Equipe, Thibaud Vézirian s’est fait sa place dans le monde du football notamment avec ses déclarations concernant la vente de l’Olympique de Marseille.

Sur sa chaîne YouTube, il a confirmé la cession de l’OM et a évoqué celle de l’Inter par ailleurs : « La vente de l’OM sera-t-elle officielle avant ou après celle de l’Inter ? Je ne sais pas si ça sera avant ou après l’Inter. Je n’ai pas d’infos sur l’officialisation. C’est très compliqué, c’est top secret. Nous verrons ça en temps et en heure. Je sais juste que certains ont voulu me faire passer pour un menteur et je souris d’avance. L’officialisation, ça va arriver. »

Rappelons que le journaliste est persuadé que le club va se vendre depuis bon nombre de mois. Pour le moment, rien est fait même s’il continue de nous faire croire que l’OM sera vendu rapidement. Vraie information ou simple buzz ? Chacun se fera son propre avis. La direction actuelle de l’OM a en tout cas démenti ses allégations.