Toujours convaincu que l’Olympique de Marseille sera vendu cet été, le journaliste Thibaud Vézirian a réveillé la rumeur.

De passage à Marseille il y a quelques jours, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, en a profité pour balayer les rumeurs autour de la vente du club. Depuis, le calme semble revenu, jusqu’à ce vendredi. Dans un live sur YouTube, le journaliste Thibaud Vézirian – qui avait lancé en premier les rumeurs concernant la ventre de l’OM – a remis le couvert. Il affirme que le club phocéen peut investir beaucoup d’argent cet été pendant le mercato car un nouvel investisseur débarquera bientôt. Affaire à suivre…

« On a tous remarqué que ça y est il y a de l’argent à l’OM, vu que c’est le club le plus actif sur le marché des transferts. Tous les jours sur FootMercato vous voyez que l’OM est à l’affiche partout. Comme quoi y’en a qui ne se sont peut-être pas trompé il y a quelques semaines ou quelques mois. (…) Je bloque un idiot qui vient de m’insulter sur la Vente OM, quel âge as-tu ? En plus tu vas être ridicule dans quelques temps. »