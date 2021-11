Suite à l’officialisation de la vente de Newcastle United au PIF, fonds d’investissement d’Arabie Saoudite, les rumeurs son reparties de plus belle autour de l’OM et de sa cession. Un élément que confirme encore et encore Thibaud Vézirian, tout est déjà réglé, l’officialisation serait imminente.

Si l’Olympique de Marseille fait aujourd’hui parler de lui c’est par ses belles performances sur la scène nationale et européenne. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, l’OM vit un véritable renouveau, une attractivité retrouvée. Pourtant, certains discours ne changent pas et le club phocéen serait toujours plus proche d’être cédé à de nouveaux propriétaires. Une information que confirme encore Thibaud Véziran sur son compte Twitter : « J’ai mes popcorns mon coco et j’attends tranquillement, tout est réglé. Mais tu as le droit de t’informer où tu veux. Au moins, tu auras la surprise quand ça tombera…«

Des déclarations qui rentrent en concordance avec la récente vidéo qu’il a postée sur sa chaîne Youtube indiquant que l’officialisation était imminente. Comme dit le dicton, l’espoir fait vivre. De son côté, Frank McCourt ne cesse de démentir ces rumeurs alors que les nouveaux propriétaires de Newcastle ont quant à eux affirmés s’être intéressés aux Girondins de Bordeaux, et non à l’OM.