De passage en France pour quelques jours, Frank McCourt devrait en profiter pour évoquer les deux dossiers chauds du moment : le mercato et les rumeurs autour de la vente du club.

Si la saison n’aura pas été de tout repos pour les supporters marseillais, le dénouement est plutôt positif avec un match nul arraché à Metz (1-1) et une qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. Pour l’occasion, le propriétaire Frank McCourt était dans les tribunes du stade Saint-Symphorien hier soir et il devrait rester en France pendant encore quelques jours pour faire plusieurs annonces importantes.

Comme l’explique le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi, l’homme d’affaires américain se déplace rarement à Marseille et il devrait profiter de ce passage pour évoquer avec ses joueurs et ses dirigeants la question du mercato. De ce côté-là, du très lourd se prépare car Frank McCourt a l’habitude de valider de grands noms, tels que Dimitri Payet et Arkadiusz Milik ces dernières années. Mais ce n’est pas tout, puisque le propriétaire de l’OM préparerait également une annonce officielle au sujet de la vente du club. Il souhaite confirmer aux supporters sa volonté de ne pas céder l’Olympique de Marseille dans les prochains mois.