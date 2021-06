De retour en France depuis quelques jours, le propriétaire de l’OM va bientôt faire une annonce officielle concernant la vente du club.

Si l’attention des supporters de l’Olympique de Marseille est portée sur le mercato qui s’annonce excitant en vue de la saison prochaine, les rumeurs concernant la vente du club vont encore bon train. Bien que le propriétaire Frank McCourt, le président Pablo Longoria et même les proches du prince Al-Walid ben Talal aient martelé ces dernières semaines que l’OM n’était pas à vendre, de nombreux observateurs continuent à penser le contraire. Dans une réunion en visioconférence avec les groupes de supporters, McCourt a rappelé que les rumeurs au sujet de la vente du club n’étaient pas fondées et que lors de son prochain passage en personne à Marseille il ferait une annonce officielle pour mettre au clair l’avenir de l’équipe. De retour dans le Sud de la France depuis déjà quelques jours, l’homme d’affaires américain pourrait se prononcer dans le courant de la semaine d’après certaines sources.

« Les supporters lui ont demandé une nouvelle fois s’il voulait vendre le club ou pas. Ils lui ont dit : vous ne savez pas les proportions que ça prend, les gens ne nous parlent que de ça ! Il n’y a qu’un seul sujet de conversation à l’Olympique de Marseille, c’est la vente. Encore une fois, ils ont demandé si c’était à vendre et il a dit : ‘non, pas du tout !’ Et il a dit, ‘je vous le dis ce sont des conneries, le club n’est pas à vendre, je l’ai déjà dit et je reviendrais bientôt à Marseille pour le dire' », a expliqué le journaliste de Footballclubdemarseille, Benjamin Courmes.