Alors que les rumeurs de vente ne cesse de surgir de manières périodiques, les choses se lissent en coulisses. Frank McCourt est toujours bien présent et participe activement à l’évolution concrète de son projet.

Sur les plateaux de télévision, la vente de l’OM reste un sujet très apprécié par des chroniqueurs plus ou moins bien informés. Pourtant, plus d’un an après l’émergence de premières rumeurs, le club phocéen n’a toujours pas été vendu. En coulisses Frank McCourt est toujours bien présent et participe activement à la croissance de son projet. Dans son édition du jour, L’Equipe appuie ses conclusions en indiquant que le dirigeant marseillais a été déterminant dans les discussions avec Puma : « La nouvelle équipe dirigeante, Longoria et sa DGA chargée du marketing et des revenus, Nathalie Nénon-Zimmermann ont mené l’opération avec l’appui de Frank McCourt…«

Déterminant dans le nouveau partenariat noué avec Puma, l’Olympique de Marseille aurait réalisé un véritable coup. Contrairement aux informations divulguées dans la journée de vendredi, la base de l’accord tournerait autour des 20 millions d’euros et non de seulement 15M€. Cette somme pourrait même passer à 25 millions d’euros par saison en cas de succès sportif. Un superbe deal conclu par la direction olympienne et le duo Frank McCourt – Pablo Longoria.