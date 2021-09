Dans une récente interview, le journaliste de Canal+ Matthias Manteghetti est revenu sur la fameuse offre à 480 millions d’euros qu’aurait reçu le propriétaire de l’OM en février dernier.

Grand instigateur du feuilleton ‘Vente OM’ avec l’ancien journaliste de L’Equipe Thibaud Vézirian, Matthias Manteghetti est revenu sur l’information qui a enflammé les groupes de supporters de l’OM, dans une interview accordée à nos confrères de FootballClubdeMarseille. Le journaliste de Canal+ a notamment fait le point sur la fameuse offre à 480 millions d’euros qu’aurait reçu Frank McCourt le 5 février dernier.

« Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu, mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. Tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. »

Il a ensuite alerté ses supérieurs à Canal+ le « 5 février au matin ». Après recoupement des informations, la chaîne décide d’en parler le soir-même dans le Late Football Club. Une séquence finalement censurée suite à un appel de la direction de l’OM démentant l’information. Depuis, Matthias Manteghetti n’a plus évoqué l’affaire et le feuilleton ‘Vente OM’ semble définitivement clos.