Pour Obraniak, l’OM ne redeviendra le rival du PSG qu’en étant racheté par un propriétaire beaucoup plus riche.

Présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe, l’ancien footballeur Ludovic Obraniak a donné son avis concernant une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille. Pour lui, Frank McCourt doit lâcher les rênes du club phocéen à un riche investisseur pour que le Paris Saint-Germain ait enfin un concurrent sérieux en Ligue 1.

« On sent que le niveau de notre championnat est en hausse. Je trouve que par rapport au PSG, il n’y a pas encore assez de rivalité pour les concurrencer et du challenge… Mon souhait, c’est des sous pour l’OM pour pouvoir venir piquer le PSG ! Un rachat avec de vrais fonds ? Il faut un mécène pour l’OM ! »