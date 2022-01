Pour Obraniak, l’OM ne redeviendra le rival du PSG qu’en étant racheté par un propriétaire beaucoup plus riche.

Présent sur le plateau de la chaîne L’Equipe ce mardi, l’ancien footballeur Ludovic Obraniak a donné son avis concernant une éventuelle vente de l’Olympique de Marseille. Pour lui, Frank McCourt doit lâcher les rênes du club phocéen à un riche investisseur pour que le Paris Saint-Germain ait enfin un concurrent sérieux en Ligue 1.

« On sent que le niveau de notre championnat est en hausse. Je trouve que par rapport au PSG, il n’y a pas encore assez de rivalité pour les concurrencer et du challenge… Mon souhait, c’est des sous pour l’OM pour pouvoir venir piquer le PSG ! Un rachat avec de vrais fonds ? Il faut un mécène pour l’OM ! »