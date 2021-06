… des Saoudiens. » Alors que Marseille enflamme d’ores et déjà le marché des transferts, l’incertitude plane sur l’avenir du club. Vente, pas vente… A l’aube d’une nouvelle saison, Jacques Bayle fait des révélations chocs sur la vente de l’OM, une vente imminente.

Plus actif que jamais sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille veut rapidement faire oublier sa saison décevante. En coulisse, Pablo Longoria s’active mais les bouleversements ne pourraient pas concerner que l’effectif marseillais… Les rumeurs de vente persistent.

Consultant pour le média Maritima, Jacques Bayle a fait des révélations sur les mouvements et les changements qui se préparent en coulisse. Présent sur le plateau du Football Club de Marseille, il fait des annonces chocs. « Quand je ne sais pas, je me tais. Là, j’ai commencé à avoir des informations. Tu ne peux pas croire tout le monde mais il y a des gens qui ont quand même un peu plus de crédit que d’autres, des personnes qui sont ou pas du monde du football. Aujourd’hui je ne dis pas que c’est fait, mais je peux dire qu’il y a des négociations en cours. Ça je le sais même si je n’ai pas de preuves écrites. Mais ce sont des gens fiables que je connais depuis très longtemps. »

« Les négociations en cours se font avec les Saoudiens »

Des déclarations tonitruantes mais le consultant ne s’arrête pas là et insiste : « Les négociations se font avec les Saoudiens. Je ne sais pas ce qui va arriver mais un organigramme est en train de se préparer. Je ne suis pas en capacité de donner des dates, je ne dis pas que c’est vendu, mais pour l’Olympique de Marseille ça va être difficile, les bilans financiers vont arriver fin juin, et on parle de bilans catastrophiques. J’ai pas l’habitude de raconter n’importe quoi, mais en dix jours j’ai pu avoir plusieurs informations qui se sont vérifiées. »

De quoi faire à nouveau rêver les supporters marseillais qui suivent ce fil rouge avec grande attention.