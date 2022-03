Embourbé dans ses déclarations, Thibaud Vézirian ne lâche pas. L’Olympique de Marseille devrait être cédé à l’issue de la saison par Frank McCourt. Un silence qui agacerait particulièrement Pablo Longoria.

Nouvel épisode de la vente de l’Olympique de Marseille. Principal ‘insider’ sur le dossier, Thibaud Vézirian a confirmé la tendance dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube indiquant la cession de l’OM était d’ores et déjà actée : « Longoria qui dit que McCourt est très investi à l’OM ? Personne ne l’a cru, mais il est obligé de dire ça. Qu’est-ce que vous voulez qu’il dise ? ‘Non, non, on a bien signé, c’est fini et à la fin de la saison il sera parti’. Non il ne peut pas dire ça. Il a juste fait le job de communicant. C’est un job qui l’agace, car c’est un homme de terrain. Ce n’est pas un président. Il a cette double casquette. C’est un rôle pas facile pour lui. (…) Lui aussi est comme vous, il est agacé. Il aimerait bien que le projet prenne l’étape fusée et qu’on arrête de prendre les gens pour des idiots. Cacher tout ça, c’est un rideau d’une pièce de théâtre, mais qui est un petit peu ouvert, on voit déjà les comédiens derrière, mais on se demande si la pièce a commencé. C’est exactement ça. »

Une vente qui ne devrait plus tarder à être officialisé par la direction marseillaise : ‘C’est pour quand le feu d’artifice ? Je n’ai pas de date à donner aujourd’hui. J’évite les coups. Tout le monde en haut me demande de me taire. Je maintiens juste que je ne suis pas un menteur et que tout va arriver. J’écris ce que j’avais à écrire pour que ça sorte au bon moment. Pour le reste, laissons-nous profiter du feu d’artifice surprise qui est inéluctable et qui va arriver. Si j’ai encore encore des confirmations pour l’OM ? Oui, j’en ai toutes les semaines. Tout le monde est serein, tout est là. J’en ai tout le temps…’