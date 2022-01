Au cœur du feuilleton vente OM depuis maintenant des mois, Thibaud Vézirian affirme que des supporters sont au courant des projets de Frank McCourt.

Nouveau chapitre dans le feuilleton vente OM. Ce vendredi, le groupe de supporter MTP a publié un communiqué pour réfuter les affirmations du journaliste Thibaud Vézirian selon lesquelles le groupe de fans serait « au courant d’une vente de l’Olympique de Marseille ».

Grand instigateur des rumeurs autour de Frank McCourt et du club phocéen, le journaliste a tenu à rectifier le tir sur les réseaux sociaux. Il assure en effet n’avoir « jamais généralisé ». Dans ses vidéos publiées sur YouTube, Thibaud Vézirian affirme bien que « certains supporters sont au courant de la future vente de l’Olympique de Marseille » et non l’ensemble du groupe MTP, comme le suggère le communiqué du groupe de supporters. Une polémique qui vient relancer une fois de plus les rumeurs concernant l’avenir de l’actuel 3e de Ligue 1.