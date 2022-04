Annoncé en juin dernier, la vente de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas été officialisée par l’écurie phocéenne mais serait déjà acté en coulisses.

Depuis son arrivée à la tête de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a vécu des hauts et des bas, de véritables montagnes russes qui l’amènent, cette saison, aux portes de la Ligue des Champions avec un effectif plus fourni que ses dernières années. Un retour sur le devant de la scène qu’explique Thibaud Vézirian dans sa dernière intervention ce dimanche sur sa chaîne Youtube. L’homme d’affaires américain aurait missionné Pablo Longoria pour remettre l’écurie olympienne à sa place, en Europe, avec un groupe stable et séduisant afin de valider une vente qui serait d’ores et déjà actée en coulisses.

« Pourquoi vous avez entendu parler de la vente ? Parce que ça y est, ça a fait son chemin et ça fait parler jusque chez vous (les supporters, NDLR), et non plus seulement dans le milieu des affaires et du foot. Ça se confirme de partout. (…) Motus et bouche cousue concernant l’officialisation, je veux la fêter avec vous et ce sera cool de faire ça. Je vous ai spoilé en disant que l’OM était vendu, j’ai eu raison, maintenant je ne vous spoile plus sur le reste. Ils font leur spectacle et leur storytelling. (…) Je ne veux surtout pas leur gâcher le spectacle de l’annonce, qu’ils fassent tout cela. C’est normal, ça s’appelle le milieu des affaires. Moi, je suis journaliste et je donne des infos, eux conservent leur business et leur devoir de réserve sur ce qui n’est pas officiel. Comme le disent les hommes politiques, tout ce qui n’est pas public n’existe pas. Donc la réalité, c’est ça. On l’a vu d’ailleurs pour toutes les ventes : Le Paris FC, Nice, le PSG. Tout doit être démenti jusqu’au jour où l’on te dit qu’en fait c’était vrai. C’est le système qui est comme ça, il n’y a pas à s’en étonner »