La vente de Newcastle a remis sur la table celle de l’OM. Nié par McCourt, elle serait bien sur la table selon Thibaud Vézirian, tout en expliquant que le processus qui est en train de se produire en Angleterre n’a rien à voir avec celui qui pourrait se passer à Marseille.

« Le PIF n’a rien à voir avec l’OM ? Effectivement, le fonds d’investissement saoudien qui rachète Newcastle n’a rien à voir dans le processus qu’il y a à Marseille, la restructuration. Est-ce que le PIF rachètera l’OM et l’Inter comme le dit la presse italienne ? C’est un tweet de tuttomercatoweb. Faut savoir que tuttmercatoweb c’est Tuttosport, Tuttosport c’est de l’argent saoudien notamment. Donc c’est souvent eux qui donnent des informations sur des envies, des investissements, des tractations saoudiennes. Ils sont souvent bien informés.

Là c’est tuttomercatoweb qui nous dit qu’après avoir racheté Newcastle, le fonds d’investissement pourrait se lier à des clubs comme l’Inter ou l’OM. Ce n’est pas moi qui le dit. Là-dessus, on peut dire que l’Inter c’est Suning, les Chinois, mais derrière ça il y a Softbank. Et si vous faites le lien économiques, Softbank c’est l’Arabie Saoudite. Donc oui, l’Arabie Saoudite a peut-être déjà plus qu’un pied du côté de l’Inter, qui est en grande difficulté financière. Et on pourrait voir des combos d’officialisations dans les mois à venir. On peut voir arriver l’émergence des Saoudiens dans le foot mondial à plusieurs niveaux », a expliqué Thibaud Vézirian sur sa chaîne YouTube.