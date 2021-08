Aujourd’hui président du club de national 2 du Hyères FC, Mourad Boudjellal est revenu sur ses derniers mois plus que mouvementés, entre rachat de l’OM ou encore son histoire avec l’ancien président Jacques-Henri Eyraud.

« Le tourbillon OM ? Je ne l’ai pas vu venir. Quand je rencontre Ajroudi au George V, il me dit qu’il a réuni des fonds. J’écoute et je suis impressionné. Derrière c’est un tourbillon. Et je suis surpris par beaucoup de choses. Je suis surpris par Ajroudi, son entourage, des communiqués de presse incroyables. C’est peut-être quelque chose que je regrette. J’ai lu qu’il y avait un type qui s’appelait Eyraud, qui disait que je voulais racheter l’OM. Je ne voulais pas racheter l’OM. Je n’en ai pas les moyens. On m’a dit qu’on avait monté un pool d’investisseurs pour racheter l’OM et que j’allais les représenter. » A-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à « Sport Med. »