Les nouveaux propriétaires du LOSC pensaient pouvoir avoir finalisé l’opération dès ce week-end et l’annoncer publiquement lors de la réception du PSG, dimanche. Il n’en sera rien.

Le nouveau président, Olivier Létang, doit encore patienter. La DNCG, le gendarme financier du football français, annonce en effet que la Commission pour l’audition des repreneurs se tiendra le 4 janvier 2021. La visioconférence qui s’est tenue ce vendredi n’était pas une audience officielle. Cette cession du club doit encore être avalisée.

En outre, la DNCG précise que le projet de reprise « comprend à la fois une réduction significative de l’endettement et un apport en capital complémentaire ». On imagine donc qu’elle va vérifier que les sommes promises sont bel et bien versées par les nouveaux propriétaires avant de confirmer ce changement de mains.

Rappelons que le fonds d’investissement Merlyn Partners SCSp avait annoncé vendredi dans un communiqué avoir officiellement racheté le club. Gérard Lopez et Luis Campos ont déjà quitté leurs fonctions respectives de président et directeur sportif.