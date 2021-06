Les deux hommes ont trouvé un accord pour une offre de rachat du club de Bordeaux qui sera communiquée demain.

D’après les informations de 20 Minutes, l’ancien président du LOSC, Gérard Lopez, aurait trouvé un accord de principe avec le restaurateur français Pascal Rigo pour racheter le club des Girondins de Bordeaux, au bord du gouffre depuis le désengagement de King Street. Les deux hommes d’affaires devraient faire une offre commune avant demain, 14 heures, deadline fixée par la Banque Rothschild pour les propositions de rachat.

À noter que le club soutient cette candidature et resterait au capital des Girondins en cas de rachat du duo Lopez-Rigo. Hier dans les colonnes de L’Equipe, l’ancien patron de Lille a dévoilé les contours d’un projet ambitieux. Il souhaite acquérir le Matmut Atlantique, le Haillan et a surtout affirmé viser le top 5 en championnat en investissant plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts dès cet été. Affaire à suivre…