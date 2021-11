Mise en vente depuis le mois d’avril, l’AS Saint-Etienne n’a toujours pas trouvé un repreneur malgré des rumeurs de vente depuis plusieurs mois. Lanterne rouge du championnat, vendre le club est une nécessité absolue. D’abord estimée à 80M€, l’écurie stéphanoise pourrait être vendue pour 18 petits millions d’euros.

L’AS Saint-Etienne est dans une phase sombre de son histoire et rentre petit à petit dans une crise financière et sportive. Lanterne rouge en Ligue 1, les hommes de Claude Puel enchaînent les contre-performances et n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre en championnat et une vente aurait pu donner un second souffle au projet stéphanois. Gourmands, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitaient récupérer une somme conséquente comprise entre 60 et 80M€. Mais aujourd’hui, la tendance n’est pas au beau fixe. Selon France Bleu, le duo à la tête du club a reçu une offre, une proposition dérisoire de 18 millions d’euros… Un montant loin, très loin des attentes initiales des dirigeants stéphanois mais les mauvais résultats du club pourrait les forcer à réfléchir sérieusement.