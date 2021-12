Si le projet de vente de l’AS Saint-Étienne semblait au point mort, il vient d’être totalement relancé avec l’émergence de quatre nouveaux candidats.

Cette semaine, quatre nouveaux candidats au rachat de l’AS Saint-Étienne se retrouvent sous le feu des projecteurs alors que les supporters des Verts commencent à trouver le temps long. Le premier candidat en question n’est autre que le milliardaire russe Serguei Lomakin, patron de Total Sports Investments LLP et déjà aux manettes de plusieurs clubs de football un peu partout dans le monde. Les dirigeants de TSI ont soumis leur dossier au cabinet d’audit KPMG et ils sont même venu visiter les locaux du club, en marge de la rencontre face au PSG (1-3). Pas d’offre à l’horizon toutefois, car les investisseurs exigent d’abord le maintient des Verts en Ligue 1 avant de dégainer le chéquier.

Même son de cloche pour les deux autres candidats étrangers : la société d’investissement américaine privée 777 Partners et le fonds d’investissement Terrapin Partners. Tous deux attendent de voir l’évolution sportive de l’ASSE avant de soumettre une offre officielle de rachat.

Enfin, l’ASSE peut aussi compter sur un projet local avec Smart Godd Things, une société spécialisée dans le ‘consum’action’, soit la consommation écologique et solidaire. « S’il n’a pas encore envoyé de lettre d’intention pour le rachat de son club de cœur, le patron de la société Serge Bueno pourrait s’associer avec un autre « localier », Olivier Markarian, le premier à porter un projet local mais qui avait été rejeté le 23 novembre. À deux, ils pourraient peser lourd et tenir tête aux candidatures étrangères », détaillent notamment nos confrères de Ouest-France à propos de ce 4e et dernier candidat. Affaire à suivre…