Aux dernières nouvelles, le club stéphanois pourrait être vendu à un riche investisseur russe pour la coquette somme de 100 millions d’euros.

Après avoir repoussé la date de revente du club, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont peut-être enfin trouvé leur bonheur. En effet, ce lundi, L’Equipe annonce que les Verts pourraient passer sous pavillon russe. Ce dimanche, Michel Salgado, ancien du Real Madrid, était dans les tribunes de Geoffroy-Guichard pour la rencontre face au PSG. Un indice de taille puisque l’Espagnol est le conseiller sportif de la société Total Sports Investments LLP, présidée par Roman Dubov. Une société qui aurait d’ailleurs fait parvenir au cabinet KMPG une lettre pour faire part de son intention d’injecter 100M€ au nouveau projet du club du Forez.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo pourraient enfin tenir le repreneur de leurs rêves. Aujourd’hui, tous les feux seraient quasiment au vert pour conclure la vente. Alors que les garanties financières n’étaient pas au rendez-vous avec les précédents candidats au rachat de l’ASSE, cette fois, aucun problème à l’horizon. « Il n’y a pas de longue enquête à faire sur l’origine des fonds. Ces gens ont pignon sur rue », révèle un proche du dossier à nos confrères de France Bleu. De quoi possiblement accélérer le processus de vente et ainsi régler l’opération plus rapidement que prévu. « Les discussions avancent très vite », ajoute d’ailleurs cette même source.