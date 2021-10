L’AS Saint-Etienne, qui est lanterne rouge du championnat de France, est en vente depuis de nombreuses semaines maintenant. Norodom Ravichak, qui a annoncé sa candidature en septembre dernier, serait sur le point de renoncer selon les information de l’équipe.

L’AS Saint-Etienne ne trouve pas preneur. Officiellement en vente, le Prince du Cambodge, Norodom Ravichak, qui a annoncé vouloir reprendre le club, le 21 septembre dernier serait sur le point de se retirer selon les informations de l’équipe. KPMG, le cabinet anglo-néerlandais d’audit et de conseil chargé d’éplucher les candidatures, semblent lui bien plus réfractaire à ce sujet a émis un avis assez négatif sur les garanties financières du candidat et n’a donné qu’un accès partiel à la data room comprenant toutes les données comptables du club.

Toujours selon le quotidien sportif, en plus de la réticence de KPGM, Norodom Ravichak serait inquiet de la situation sportive de l’AS Saint-Etienne et n’a pas apprécié les violences dans les stades de football en France. Face à cette situation, Bernard Caïazzo, coactionnaire majoritaire de l’ASSE avec Roland Romeyer, a sondé de nouvelles pistes notamment aux États-Unis. C »est le fonds Peak6 Investments L.P., dont le siège se trouve à Chicago, qui est actuellement évoqué.

En attendant une possible vente dans un futur proche, les hommes de Claude Puel tenteront de remporter leur premier match cette saison, dimanche à 15h, sur la pelouse de Strasbourg.