À la veille du derby entre l’ASSE et l’OL, la vente des Verts est dans toutes les têtes. Si plusieurs projets de rachat s’offrent à Roland Romeyer et Bernard Caïzo, celui du prince cambodgien a été réduit en miettes par Romain Molina.

« Sur la Vente ASSE, il y a le prince cambodgien dont le nom est sorti. J’ai parlé aux gens qui sont autour de lui. Plus précisément une personne m’a contacté pour avoir des informations. On a ensuite parlé ensemble du projet. J’ai demandé d’où provenaient les fonds ? : « C’est des fonds chinois ». Est-ce que ce sont des fonds chinois actuellement en Chine, ou ailleurs ? Parce que vu les investissements foot de la Chine sur l’étranger, je ne pense pas qu’ils vont sortir pour acheter un club. L’interlocuteur me répond : « On ne sait pas, c’est le problème ».

Derrière ça, l’autre personne connaissant ce projet me dit qu’il s’agit de fonds du Luxembourg. Déjà, lorsque cela commence comme ça, ce n’est pas bon signe… Quand tu vois les frères Bessedik cités dans cette affaire… Ce sont des proches de Nasser Al-Khelaïfi, ils sont cités dans des affaires judiciaires, dont Ahmed Bessedik que je connais personnellement. Il se retrouve dans une société avec le Prince du Cambodge. J’ai aucune idée de comment… », a détaillé le journaliste.