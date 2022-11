Déçu par l’attitude de ses supporters, Antonio Conte menace carrément de quitter Tottenham à la fin de la saison.

Ce week-end, Tottenham a craqué sur sa pelouse (1-2) face à une équipe de Liverpool efficace contre les gros. Un faux pas qui a suscité de vives réactions de la part des supporters des Spurs, notamment à cause de la première mi-temps maussade de Harry Kane et ses coéquipiers. De passage au micro de la télévision anglaise après la rencontre, Antonio Conte a d’ailleurs remis en place les supporters. Déçu par l’attitude de certains, le coach italien a même joué la carte de la menace.

« Nous devons montrer à chaque instant un grand respect pour nos fans. Ils sont nos fans. Ils paient les billets. En même temps, si vous me demandez si j’étais un peu déçu, oui… parce que c’est important à chaque instant d’être honnête. Je ne peux pas promettre pour le moment de gagner des trophées. En ce moment, nous en sommes loin. Je continue à demander du temps et de la patience. J’ai l’expérience pour vous dire que nous sommes loin des autres équipes qui ont l’habitude de gagner et qui ont un effectif fort pour gagner. Si nous comprenons cela ensemble, ce sera bien. Tout le monde veut gagner. Je suis le premier à vouloir gagner. Si tout le monde a du temps et de la patience, c’est bon, sinon on continue cette saison et on voit à la fin ce qui se passe à la fin. »