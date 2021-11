Aucun problème ce soir pour l’Atalanta Bergame, qui a écrabouillé le promu Venise sur le score de 4 à 0.

Il n’y avait pas match ce mardi entre l’Atalanta Bergame et Venise. Grâce à un triplé de Mario Pasalic (7′, 12′, 67′) et un but signé Teun Koopmeiners (57′), les joueurs de la DEA se sont imposé sur le score sans appel de 4 à 0. Une victoire précieuse qui permet aux joueurs de Gian Piero Gasperini de revenir provisoirement a hauteur de l’Inter Milan et à quatre points du leader, Naples.

Dans l’autre match de ce début de soirée, la Fiorentina s’est imposée 3-1 contre la Sampdoria, avec notamment des buts signés Dusan Vlahovic et José Callejon.