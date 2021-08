Le Paris Saint-Germain va totalement animer la fin de ce mercato estival. Si rien d’officiel encore concernant Kylian Mbappé, le joueur français est de plus en plus proche du Real Madrid. Et pour preuve, le PSG qui cherche déjà un remplaçant.

Pour le moment Mbappé est toujours dans la capitale mais cela ne devrait plus durer. Les médias espagnols sont au taquet et il se murmure que le Paris Saint-Germain laisse la porte ouverte suite à la dernière offre du Real. Cette dernière serait de l’ordre de 170 millions d’euros plus 10 de bonus. Un montant qui fait réfléchir alors que le joueur veut impérativement rejoindre la capitale espagnole. Du coup, Paris se prend à rêver et c’est aujourd’hui le nom d’Erling Haaland qui revient avec insistance.

Si l’on en croit les informations de « Sky Sports » ainsi que « Télé Madrid », Paris pourrait tenter le coup avec Haaland. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, l’international norvégien ne devrait pas partir à mois que. Intransférable il y a encore quelques jours, le club allemand pourrait peut être craquer en cas d’offre à 200 millions d’euros. Reste à savoir si le vice-champion de France sera prêt à aligner une telle somme alors que le média anglais précise qu’à l’heure actuelle rien n’indique qu’un tel montant arrivera. Affaire à suivre mais l’intérêt à la mérite d’exister…