Pour la première fois depuis 2015, l’attaquant des Bleus Karim Benzema a inscrit un but avec les Bleus. Sur RMC, le défenseur central Raphaël Varane était heureux pour son coéquipier au Real Madrid et en Equipe de France.

« On est très contents pour lui. C’est un grand joueur. Revenir en équipe de France comme ça, ce n’était pas évident. Il a montré du caractère. Il nous permet, avec les deux buts, d’obtenir ce bon résultat et la première place. Il avait vraiment besoin de ces buts pour la confiance, c’est un attaquant. Il a réussi à faire jouer ses partenaires et à être efficace. Il y avait beaucoup d’attente autour de son retour, et il a répondu présent », a indiqué le défenseur.