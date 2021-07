Valeri Karpine a été annoncé ce vendredi comme le nouveau sélectionneur de l’équipe russe de football.

Après un Euro 2020 décevant, qui s’est soldé par une élimination dès la phase de poules, la Russie avait remercié son sélectionneur Stanislav Tchertchessov (57 ans). Ce vendredi, son remplaçant a été nommé par l’Union russe de football (RFS). Il s’agit de Valeri Karpine (52 ans), qui s’est engagé jusqu’en décembre 2021 mais restera en parallèle l’entraîneur du FK Rostov pour les six prochains mois,

Le président de la RFS, Alexander Dioukov, a déclaré à son propos : « Valeri Karpine n’a pas besoin d’être présenté aux experts et aux fans de football. Il était l’un des meilleurs joueurs russes de sa génération, il a bien joué à la fois pour les clubs et pour l’équipe nationale russe. Après avoir terminé sa carrière de joueur, Valeri a acquis une riche expérience d’entraîneur, il a notamment travaillé avec succès ces dernières années dans le club de Rostov. L’équipe nationale est un nouveau défi pour lui. Et nous avons vu de sa part le désir et la volonté d’accepter ce défi. »