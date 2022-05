Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille Valentin Rongier est persuadé que le club phocéen va atteindre son grand objectif de fin de saison, à savoir décroche une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Au travers d’une phrase très courte mais plus que claire, le milieu olympien a envoyé un message aux poursuivants de l’Olympique de Marseille en l’occurrence l’AS Monaco et le Stade Rennais qui se battent également pour la place de dauphin du PSG. L’ancien Nantais a réagi après la belle victoire 3 buts à 0 contre Lorient ce dimanche. « On se battra jusqu’à la fin. Bravo l’équipe pour cette belle victoire« , a-t-il déclaré. Le sprint final et la course à la LDC est lancée.