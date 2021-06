Débarqué en tant que joker de luxe a l’été 2019, Valentin Rongier pourrait déjà plier bagage et être la première victime de Jorge Sampaoli. L’ancien du FC Nantes ne sera pas retenu en cas d’offre correcte.

Faisant pourtant partie des titulaires à l’OM et débarqué en tant que joker de luxe et taulier du milieu de terrain en 2019, Valentin Rongier ne devrait pas s’éterniser sur la Canebière. Malgré 34 rencontres disputées et 13 millions d’euros dépensés pour son recrutement, la direction phocéenne a engagé les grandes manœuvres au milieu avec l’arrivée de Gerson et la piste Mattéo Guendouzi. L’avenir de l’ancien nantais est donc mis en doute. Selon les informations de La Provence, l’OM ne le retiendra pas en cas d’offre satisfaisante. L’Olympique de Marseille ne le retiendra pas.