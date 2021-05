Les Girondins de Bordeaux vivent et s’apprêtent à vivre une période compliquée. Une saison délicate va se clore avec une vague de départs, plusieurs d’entre eux sont déjà prévus et actés.

Au bord du gouffre, les Girondins de Bordeaux sont encore en vie mais pour combien de temps ? Sans aucun propriétaire, le club est désespérément à la recherche d’un futur acheteur alors que les résultats sportifs sont très décevants. La seule satisfaction de l’année et le maintien acquis en fin de championnat. Un désastre a été évité. Malgré tout, de nombreux joueurs de l’effectif souhaitent et vont quitter le navire.

Selon Sud-Ouest, en fin de contrat en juin prochain, Hatem Ben Arfa, Nicolas de Préville, Maxime Poundjé, Youssouf Sabaly et Vukasin Jovanovic vont quitter le club libres. Prêté avec option d’achat, Jean Michaël Seri fera son retour à Fulham, la direction ne souhaite pas le conserver. A la tête de ce groupe, Jean-Louis Gasset devrait rester en terre bordelaise même si rien n’est totalement certain. L’avenir des Girondins de Bordeaux est bien flou et dépendra des agissements des futurs propriétaires.