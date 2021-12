Touché à la hanche, le buteur norvégien est de retour plus tôt que prévu et il pourrait même jouer dès ce week-end.

Face aux médias ce vendredi, alors que le Borussia Dortmund prépare un match important ce week-end face au VfL Wolfsburg (samedi à 15h30), Marco Rose a donné des nouvelles rassurantes d’Erling Haaland. Forfait depuis plus d’un mois à cause d’une blessure à la hanche, le Cyborg norvégien sera finalement disponible le match de la 13e journée de Bundesliga.

« Erling Haaland sera du voyage avec nous. Il s’est bien entraîné ces derniers jours. Les gros titres vont changer maintenant ! Désormais, vous avez un sujet. Ce n’est pas comme si nous voulions cacher quelque chose. Erling se sent bien mais ce sera tout au plus une courte apparition pour lui. Jude Bellingham n’est en revanche pas disponible, c’est une certitude. Jude a reçu un coup au genou et a des problèmes avec ça, donc nous ne pouvons et ne prendrons aucun risque. Haaland sera dans le car aujourd’hui pour Wolfsburg et peut-être même qu’il jouera. Il s’est bien entraîné cette semaine. Donc oui, il sera bien sûr disponible pour le Bayern la semaine prochaine. »