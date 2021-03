Le Brésilien du Real Madrid a mis le feu aux réseaux sociaux en donnant un indice sur l’avenir de son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo.

Depuis l’élimination surprise de la Juventus Turin en huitième de finale de la Ligue des champions face au FC Porto, les rumeurs autour de l’avenir de Cristiano Ronaldo vont de bon train. Car face aux conséquences de la crise économique et à l’absence de primes européennes, les Bianconeri sont à la recherche d’un moyen de renflouer les caisses. La vente du Portugais pourrait ainsi remettre le navire à flot avec un chèque d’environ 40 millions d’euros et surtout un poids de 31 millions d’euros en moins sur le budget salarial annuel. Et parmi les prétendants pour relancer CR7, un seul semble faire l’unanimité : le Real Madrid.

Une folle rumeur de retour qui fait déjà saliver tous les fans du club Madrilène, bien dépourvus depuis le départ du quintuple Ballon d’Or. Et ce vendredi, le défenseur des Merengues, Marcelo, est revenu mettre un peu d’huile sur le feu. Sur son compte Instagram, le Brésilien a répondu à une vidéo ventant ses exploits aux côtés de Cristiano Ronaldo avec le message « soon » (bientôt en anglais) suivi de deux émojis. Un commentaire liké plus de 30 000 fois par les fans du Real Madrid, qui ont hâte de revoir le duo en action. Peut-être dès la saison prochaine…