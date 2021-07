Erling Haaland va-t-il rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival ? C’est une possibilité et en Espagne cette dernière est plus que jamais d’actualité.

Cela va même plus loin car « El Chiringuito » précise tout bonnement que le buteur norvégien est assez proche du Real Madrid et que la transaction devrait se faire autour de 130 millions d’euros. L’émission espagnole, souvent connue pour ses rumeurs, s’appuient sur des infos toutes droits sorties de la Repubblica » Le média, connu pour son sérieux en Italie, précise que le Borussia Dortmund va s’entendre avec le Real Madrid et que le transfert devrait se faire autour de 130 millions d’euros et possiblement d’éventuels bonus. Affaire à suivre, mais Haaland pourrait bien jouer avec un certain Karim Benzema dans quelques semaines…