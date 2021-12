La Juventus Turin fait face à de gros problèmes alors qu’elle est actuellement dans le collimateur de la justice italienne pour de nombreux transferts frauduleux. En pleine enquête et alors qu’aucun jugement n’a encore été donné, des sanctions sont déjà réclamées comme une relégation directe en Serie B.

La Juventus Turin peut trembler. La justice italienne enquête sur de nombreux transferts jugés comme étant frauduleux. Plus d’une quarantaines de mouvements dont la légalité est remise en question et qui pourrait coûter cher à la Vieille Dame. Une relégation en Serie B ainsi qu’une révocation de certains titres pourraient être les potentielles sanctions à l’encontre de la Juventus Turin.

Selon le Daily Star, l’association italienne des consommateurs, (Codacons), auraient réclamé, ce lundi, que la Juventus soit durement sanctionnée si les accusations dont elle fait l’objet (fraude fiscale et émission de fausses factures) sont avérées. La Vieille Dame risque des conséquences terribles sur le plan sportif et historique puisqu’elle pourrait être reléguée en Serie B et ainsi être déchue de récents titres remportés tels que le Scudetto 19/20 remporté par Maurizio Sarri. Malgré sa collaboration active à l’enquête, personne n’est optimiste concernant la suite de cette affaire et l’avenir de la Juventus Turin.