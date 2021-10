Recrue surprise du FC Barcelone version Ronald Koeman, Luuk de Jong serait la première victime du licenciement de son ange protecteur. Le buteur néerlandais est déjà poussé vers la sortie par la direction catalane alors qu’il est arrivé cet été.

Cet été, le FC Barcelone a innové en terme de recrutement avec des dossier à coût 0. Prêté par le FC Séville, Luuk de Jong a débarqué au Barça à la surprise générale. Une arrivée souhaitée et défendue par Ronald Koeman. Récemment viré par Joan Laporta et la direction du FC Barcelone, le technicien néerlandais ne peut désormais plus défendre son compatriote déjà poussé vers la sortie. Selon les informations de Sport, le buteur andalou n’aurait pas convaincu l’écurie espagnole de le conserver. Les Blaugranas ne souhaitent pas garder dans leur effectif un joueur qui ne correspond pas à leur style de jeu. Luuk de Jong est d’ores et déjà invité à plier bagage.