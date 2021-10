Un joueur du PSG, dont on ne connaît pas actuellement l’identité aurait eu une mésaventure au bois de Boulogne. Il s’est fait voler son portefeuille par une prostituée.

Scène cocasse ce mardi soir pour un joueur du PSG. Alors qu’il traversait le bois de Boulogne au volant de sa voiture, un membre de l’équipe s’est fait dérober son portefeuille ainsi que son portable. Arrêté à un feu tricolore, la prostituée serait montée dans sa voiture et lui aurait pris son portefeuille et son portable. Le joueur a ensuite été contrant de poser son agresseur à un endroit précis avant de pouvoir récupérer son téléphone comme le précise une source judiciaire. Un préjudice de 200 euros et le joueur est en droit de porter plainte s’il le souhaite…