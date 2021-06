Prêt pour une nouvelle saison aux ambitions retrouvées, le Stade Rennais souhaite faire peau neuve afin d’atteindre les sommets. Pour cela, le club breton veut se séparer de 6 joueurs parmi lesquels figurent Brandon Soppy, une ancienne piste de Pablo Longoria.

Révélation du début de saison à Rennes Brandon Soppy (19 ans) a vécu un lancement dans le monde professionnel mouvementé. Après des débuts tonitruants, le jeune français est rentré petit à petit dans le rang et n’a finalement disputé que 11 rencontres avec le Stade Rennais. En un an son statut est passé de grand espoir à indésirable, et le latéral droit fait désormais partie d’un loft au côté de 5 de ses coéquipiers. Une situation dont pourrait bien profiter l’Olympique de Marseille qui s’était positionné sur le jeune breton l’hiver dernier. Aujourd’hui, sans Sakai et toujours sans Lirola pour le moment, le flanc droit marseillais aurait bien besoin de renforts. Une belle opportunité est à saisir pour Pablo Longoria qui affectionne particulièrement ce genre de dossier.