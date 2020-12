Le jeune Riqui Puig pourrait retrouver du temps de jeu du côté de la Premier League cette saison.

Révélation du FC Barcelone sous les ordres de Quique Setien, le jeune Riqui Puig est totalement passé à la trappe depuis l’arrivée de Ronald Koeman sur le banc de touche. Cette saison, le milieu de terrain de 21 ans n’a disputé que 4 rencontres en tant que remplaçant toutes compétitions confondues. En conférence de presse, son entraîneur lui avait d’ailleurs reproché de ne pas assez se donner à l’entraînement. « J’aime les gens qui travaillent chaque jour pour s’améliorer et qui saisissent les opportunités à deux mains. Parfois, ce n’est pas seulement une question de qualité. Il peut y avoir des joueurs qui ne font pas assez d’efforts à l’entraînement pour que l’entraîneur leur donne des opportunités. »

Le message semble avoir été reçu 5 sur 5 par Riqui Puig, qui fait le forcing pour quitter le club cet hiver. Et à en croire les informations de The Athletic, la pépite de la Masia pourrait débarquer en Premier League sous forme de prêt. Deux clubs anglais se tirent déjà la bourre pour recruter l’Espagnol : Leeds et Arsenal. Deux options très alléchantes. D’un côté, le Leeds de Bielsa réalise un excellent début de saison, de l’autre il pourrait rejoindre une équipe d’Arsenal en quête de renouveau. Affaire à suivre…